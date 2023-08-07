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Инсайдер раскрыл все компьютеры Mac на процессоре M3, над которыми прямо сейчас работают в Apple

Apple активно работает над новым поколением компьютеров Mac на базе процессора M3, который обещает превзойти все ожидания по производительности и эффективности.

Инсайдер назвал все модели Mac, которые получат процессор M3
© Ferra.ru

Этот чип будет основан на 3-нм технологическом процессе, что делает его ещё более мощным и менее требовательным к энергии. Согласно информации от популярного инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, в разработке находятся следующие модели Mac на процессоре M3:

  • Mac mini;
  • 13-дюймовый MacBook Air;
  • 15-дюймовый MacBook Air;
  • 13-дюймовый MacBook Pro;
  • iMac;
  • M3 Pro и M3 Max 14- и 16-дюймовые MacBook Pro.

Особенно интересными видятся модели на базе M3 Pro и M3 Max. Первая может получить 12-ядерный процессор и 18-ядерное графическое ядро, в то время как M3 Max может похвастаться 14 ядрами процессора и более чем 40 ядрами GPU.

Ожидается, что первые компьютеры на базе M3 могут появиться уже в 2023 году, но это, скорее всего, будут лишь базовые модели.

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