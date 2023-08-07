NASA: 6 августа вблизи Земли пролетит 137-метровый астероид

Астероид 2023 OQ, имеющий длину 137 метров, в воскресенье, 6 августа пролетит вблизи Земли. Об этом сообщает лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США ( NASA ). Астероид со скоростью 76752 км/ч пролетит от Земли на расстоянии 3,8 млн. километров. NASA включает астероиды в список потенциально опасных объектов, если они приближаются к наше планете на расстояние менее 7,4 млн километров, а их размер превышает 150 метров.

Ранее в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН сообщили, что в середине июня два крупных потенциально опасных астероида — (488453) 1994 XD и 2020 DB5 приблизятся к Земле. Отмечается, что астероиды имеют размеры от 400 до 800 метров. 1994 XD пройдет мимо Земли 12 июня на расстоянии 3.2 млн. км (в 8 раз дальше Луны). 2020 DB5 пройдет мимо Земли 15 июня на расстоянии в 11 раз дальше Луны.