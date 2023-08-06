В Новосибирске начнут делать муку из насекомых

Российсике учёные в скором времени запустят первое в России пищевое производство из насекомых

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В 2025 году «Энтопротеин», фирма из Новосибирска, которая базируется на «Сколково», собирается начать большое производство белковой муки и кормов из сверчков.

Евгений Демидов, глава «Энтопротеина», рассказал, что компания разработала уникальную методику выращивания сверчков, которая пока не имеет аналогов в России. Этот метод основан на специальных температурных и влажностных условиях, а также специальном корме для сверчков, которые увеличивают их производительность.

Демидов подчеркнул, что подобное производство обещает быть очень успешным. Сельское хозяйство не может удовлетворить растущий спрос на пищу, а насекомые могут стать замечательной альтернативой белку в пищевой промышленности. И самое главное — производство абсолютно экологичное.