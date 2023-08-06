Чем отличаются и в чём схожи ГЛОНАСС и GPS: какая навигация лучше

На данный момент существует две главные системы спутниковой навигации: ГЛОНАСС и GPS, попробуем разобраться чем они отличаются и какая из них лучше

© ferra.ru

ГЛОНАСС — это российская спутниковая система навигации. Она начала разрабатываться с конца 1950-х, но стала широко использоваться в гражданском секторе только в нулевых годах 21 века. Сейчас эта система принадлежит России.

Видео дня

Говорят, что ГЛОНАСС — это как аналог американской системы GPS, но на самом деле это не так. Советские учёные начали её создавать раньше, чем американцы начали разрабатывать GPS. Для того, чтобы определить местоположение с помощью ГЛОНАСС, используется сеть спутников, находящихся в орбите на высоте около 19 000 — 20 000 км. Ваше устройство с ГЛОНАСС находит как минимум четыре спутника и, замерив время, которое сигналу требуется для достижения устройства, определяет вашу геопозицию.

Для полного покрытия земной поверхности требуется не менее 24 спутников ГЛОНАСС. Они позволяют определить координаты и другие параметры для точного позиционирования. Важно отметить, что ГЛОНАСС и американская система GPS имеют много технических отличий, но для обычных пользователей они работают примерно одинаково. Эти системы могут определить местоположение с точностью до нескольких миллиметров.

cnews.ru

Важные отличия между ГЛОНАСС и GPS включают расположение спутников и способы передачи данных. Спутники ГЛОНАСС размещаются в трёх плоскостях и движутся асинхронно, что обеспечивает более стабильную систему. Они также используют другой протокол передачи данных. Погрешность позиционирования у них немного отличается. ГЛОНАСС покрывает всю Россию и 70% мира, а GPS — всю планету, за исключением полюсов. Но в повседневной жизни для большинства пользователей разница между ними не так важна.

Что произойдёт, если одну из навигационных систем отключат

У нас есть глобальные системы навигации, но отключить одну из них на какой-то территории практически нереально. Даже запреты на строительство станций для ГЛОНАСС и GPS лишь немного повлияли на точность измерений. Американские станции продолжают слушать ГЛОНАСС, и российские — GPS, Galileo и Beidou.

Какая система навигации лучше

Разные страны отмечают, что в разных местах разные системы работают лучше. В северных широтах, например, ГЛОНАСС может быть точнее, чем GPS, а в южной части Африки — наоборот.