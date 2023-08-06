Конкурент недорогому Honor X50 от Vivo iQOO засветился в Geekbench
Компания Vivo готовится представить новый смартфон, который, по всей видимости, станет конкурентом недавно выпущенному Honor X50.
Новинка, предположительно названная iQOO Z8x, была обнаружена в базе Geekbench, популярной платформы для тестирования производительности устройств.
Согласно данным Geekbench, смартфон оснащён процессором Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и работает на операционной системе Android 13.
Эти характеристики делают его схожим с Honor X50, который также использует чип Snapdragon 6 Gen 1 и стоит около 20 000 рублей.
Кроме того, по слухам, iQOO Z8x получит экран с разрешением 2388 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, а также аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.
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