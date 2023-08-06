Конкурент недорогому Honor X50 от Vivo iQOO засветился в Geekbench

Компания Vivo готовится представить новый смартфон, который, по всей видимости, станет конкурентом недавно выпущенному Honor X50.

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Новинка, предположительно названная iQOO Z8x, была обнаружена в базе Geekbench, популярной платформы для тестирования производительности устройств.

Согласно данным Geekbench, смартфон оснащён процессором Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и работает на операционной системе Android 13.

Эти характеристики делают его схожим с Honor X50, который также использует чип Snapdragon 6 Gen 1 и стоит около 20 000 рублей.