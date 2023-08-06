Пароли научились воровать при помощи ИИ, «подслушивающего» стук клавиш клавиатуры
Учёные разработали новый метод кражи данных, используя искусственный интеллект для «прослушивания» стука клавиш клавиатуры.
Этот метод позволяет определить, какие именно клавиши были нажаты пользователем, с точностью до 95%. Таким образом, злоумышленники могут получить доступ к паролям и другой конфиденциальной информации.
Атака основана на анализе акустических сигналов, которые издаёт клавиатура при нажатии клавиш.
ИИ обучен распознавать эти звуки и преобразовывать их в конкретные символы. Это означает, что даже если злоумышленник не видит экран или клавиатуру жертвы, он может «подслушать» вводимые данные.
Данный метод атаки может представлять серьёзную угрозу для безопасности, особенно в общественных местах, где злоумышленники могут легко установить устройства для записи звука.
Эксперты по безопасности рекомендуют использовать виртуальные клавиатуры или двухфакторную аутентификацию для защиты своих данных.