В Китае нашли останки ранее неизвестной эволюционной линии людей

Ученые проанализировали окаменевшие челюстную кость, фрагмент черепа и некоторые кости ног гоминина возрастом 300 тысяч лет. Они были обнаружены на территории Восточного Китая. Кость челюсти имела уникальные особенности, напоминающие черты как современных людей, так и их родственников — гоминидов позднего плейстоцена.

При этом у владельца челюсти не было подбородка, что говорит о его тесном родстве с более древними видами. Больше всего особь напоминала вид Homo erectus, то есть человека прямоходящего. Пытаясь определить вид останков, команда исключила его принадлежность к денисовцам. Возможно, окаменелости представляют собой третью линию — не денисовскую или Homo erectus, а более близкую к Homo sapiens. Это означает, что он мог быть гибридом современного человека и древнего гоминида.