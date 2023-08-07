В Израиле нашли древний мраморный диск для защиты от сглаза

Мраморный диск возрастом 2500 лет обнаружил израильский дайвер у побережья пляжа Пальмахим. Ученые заявили, что артефакт предназначался для защиты от сглаза.

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Диск датировали V-IV веками до нашей эры. По словам археологов, такие «обереги» крепили на носу кораблей с помощью свинцовых или бронзовых гвоздей, чтобы плавание было удачным.

Описание дисков сохранились в исторических источниках, их рисунок также можно увидеть на керамике, мозаиках и древних монетах. Интересно, что подобные украшения до сих пор часто встречаются на кораблях в Португалии, на Мальте и в Греции.

Диаметр диска достигал 20 см. Он был плоским с одной стороны и изогнутым с другой. В центре сохранилась полость со следами двух нарисованных краской кругов – «глаз».

Ученые отметили, что хотя в древности подобные амулеты были очень распространены, обнаружить их сейчас удается крайне редко. К настоящему времени в Средиземном море нашли только четыре диска: два в обломках судна на стоянке Текташ Бурну у западного побережья Турции (440-425 годы до нашей эры) и два на средиземноморском побережье Израиля, сообщает Arkeonews.