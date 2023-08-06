В Ираке объявили о блокировке Telegram

В Ираке объявили о блокировке мессенджера Telegram на территории страны. Об этом сообщает издание Shafaq.

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В заявлении Министерства коммуникации Ирака было сказано, что такое решение принято с целью сохранения персональных данных граждан и национальной безопасности страны, что не соблюдалось мессенджером.

В документе подчеркнуто, что от управляющей компании мессенджера неоднократно требовали «сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку дынных официальных государственных учреждений и личной информации иракцев, что представляло угрозу безопасности и общественному спокойствию», однако руководство Telegram не отвечало на запросы властей.

В Министерстве подтвердили уважение прав граждан на свободу слова и общения при отсутствии ущерба безопасности государства и его институтов.