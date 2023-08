Nightfall AI защитит ваши данные при использовании искусственного интеллекта

Nightfall for GenAI включает в себя три продукта: Nightfall for ChatGPT, который сканирует и редактирует конфиденциальные данные в чат-ботах; Nightfall for LLMs, API для обнаружения и редактирования данных, используемых для обучения больших языковых моделей; и Nightfall for SaaS, обеспечивающий предотвращение утечки данных в популярных SaaS-приложениях.