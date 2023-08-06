Nightfall AI защитит ваши данные при использовании искусственного интеллекта

По мере того как организации стремятся использовать преимущества генеративного ИИ для повышения производительности, на первый план выходят вопросы безопасности данных. Для решения этих проблем компания Nightfall AI, облачная платформа предотвращения потери данных (DLP), представила первую платформу защиты данных для генеративного ИИ.

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Поскольку генерирующий ИИ становится конкурентным преимуществом, некоторые медицинские организации, например, готовы ограничить доступ к ChatGPT в определенных подразделениях, чтобы защитить интеллектуальную собственность и конфиденциальную информацию. Проблема заключается в том, чтобы дать сотрудникам возможность использовать возможности искусственного интеллекта и при этом обеспечить защиту конфиденциальных данных.

Nightfall for GenAI включает в себя три продукта: Nightfall for ChatGPT, который сканирует и редактирует конфиденциальные данные в чат-ботах; Nightfall for LLMs, API для обнаружения и редактирования данных, используемых для обучения больших языковых моделей; и Nightfall for SaaS, обеспечивающий предотвращение утечки данных в популярных SaaS-приложениях.