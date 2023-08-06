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Археологи обнаружили в Израиле византийское зеркало для защиты от духов

Группа израильских школьников, участвующих под руководством археологов из Управления древностей Израиля в раскопках на территории древнего израильского города Уши, обнаружили древний артефакт. Об этом сообщает новостной портал Jewish News Syndicate (JNS).

В Израиле нашли византийское зеркало для защиты от духов
© Clara Amit, Israel Antiquities Authority

Артефакт представляет собой фрагмент оправы византийского зеркала, которое использовали для отпугивания злых демонов в IV-VI веках нашей эры. Небольшие зеркала клали в кроватки младенцев либо вешали на стену напротив входа в помещение: демон видел себя в отражении, пугался своего вида и улетал. Эти зеркала были распространены в регионе начиная с позднего римского времени и заканчивая приходом ислама. Кроме того, ученые предполагают, что зеркало могло служить для римского ритуала гадания.

Уша — город в Галилее, служивший во II веке местопребыванием синедриона (верховный орган политической, религиозной и юридической власти у евреев Палестины в период римского господства до Первой иудейской войны). В настоящее время территория города является национальным парком Израиля.

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