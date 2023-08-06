В Израиле нашли византийское зеркало для защиты от духов

Археологи обнаружили в Израиле византийское зеркало для защиты от духов
Группа израильских школьников, участвующих под руководством археологов из Управления древностей Израиля в раскопках на территории древнего израильского города Уши, обнаружили древний артефакт. Об этом сообщает новостной портал Jewish News Syndicate (JNS).
Артефакт представляет собой фрагмент оправы византийского зеркала, которое использовали для отпугивания злых демонов в IV-VI веках нашей эры. Небольшие зеркала клали в кроватки младенцев либо вешали на стену напротив входа в помещение: демон видел себя в отражении, пугался своего вида и улетал. Эти зеркала были распространены в регионе начиная с позднего римского времени и заканчивая приходом ислама. Кроме того, ученые предполагают, что зеркало могло служить для римского ритуала гадания.
Уша — город в Галилее, служивший во II веке местопребыванием синедриона (верховный орган политической, религиозной и юридической власти у евреев Палестины в период римского господства до Первой иудейской войны). В настоящее время территория города является национальным парком Израиля.
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