В Израиле нашли византийское зеркало для защиты от духов

Артефакт представляет собой фрагмент оправы византийского зеркала, которое использовали для отпугивания злых демонов в IV-VI веках нашей эры. Небольшие зеркала клали в кроватки младенцев либо вешали на стену напротив входа в помещение: демон видел себя в отражении, пугался своего вида и улетал. Эти зеркала были распространены в регионе начиная с позднего римского времени и заканчивая приходом ислама. Кроме того, ученые предполагают, что зеркало могло служить для римского ритуала гадания.