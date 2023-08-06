Корабль «Прогресс» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» выполнил маневр уклонения МКС от возможного столкновения с космическим мусором, пишет пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

© NASA

В пресс-службе отметили, что двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, были включены в 05:03 мск и проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 м/с.

После этого маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км.

В общей сложности, уточнили в корпорации, за все время полета станции было произведено 343 коррекции высоты ее орбиты. Больше половины из них (191) было осуществлено с помощью двигателей кораблей «Прогресс».