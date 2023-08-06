Google откажется от процессоров Samsung в пользу Qualcomm в часах

По слухам, часы Google Pixel Watch 2 получат ряд впечатляющих обновлений. По информации из надежных источников, часы будут работать на более эффективном 4-нм чипе Qualcomm Snapdragon W5 Plus, что обещает более высокую производительность и, самое главное, увеличенное время автономной работы.

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Не останавливаясь на достигнутом, Pixel Watch 2 также могут присоединиться к лиге UWB-технологий. Эта функция, которая уже используется в устройствах Apple и Samsung, обеспечивает точное отслеживание и может открыть такие захватывающие возможности, как отпирание автомобиля простым движением запястья.

Увеличилась и емкость аккумулятора часов: с 294 мАч в первых Pixel Watch до 306 мАч.