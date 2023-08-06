Найден способ предсказать новую пандемию

Ученые из Института Скриппса и Северо-Западного университета США выяснили, что ИИ может предупредить человечество о начале новой пандемии, а также предсказать появление опасных вариантов вируса. Исследование опубликовано в журнале Cell Patterns.

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Разработанное учеными приложение назвали системой раннего предупреждения об обнаружении аномалий (EWAD). При проверке на реальных данных о распространении SARS-CoV-2 и геноме вируса модель предсказала, какие новые варианты, вызывающие озабоченность, появятся по мере мутации вируса.

Микробиологи объяснили, что благодаря модели они смогли предсказать появление нескольких опасных вариантов за несколько недель до того, как о них объявила Всемирная Организация Здравоохранения.

Также ученые доказали эффективность EWAD в прогнозировании того, как вакцины и ношение масок могут повлиять на дальнейшее развитие вируса.