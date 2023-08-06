Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом

Бизнесмен Илон Маск рассказал, что прямая трансляция его поединка с руководителем Meta* (признанной экстремистской в РФ) Марком Цукербергом пройдет в соцсети X (ранее Twitter). Об этом пишет ТАСС.

«Бой Цука [Цукерберга] против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X», - уточнил владелец Tesla и SpaceX.

Маск отметил, что все вырученные средства пойдут на благотворительность - будут направлены ветеранам армии США.

По предварительным данным, поединок пройдет на арене Octagon MMA в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что шансы соперников примерно равны. Маск несколько крупнее оппонента, в юности участвовал в массовых уличных драках.

Цукерберг, в свою очередь, активно занимается единоборствами, выиграл несколько турниров по по джиу-джитсу.