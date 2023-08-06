Складной смартфон OnePlus окажется не таким, как ожидалось

Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал на портале SmartPrix новые рендеры смартфона OnePlus Open. Судя снимкам, компания отказалась от «вытянутого» дизайна в стиле Galaxy Fold в пользу более широкого в духе Oppo Find N.

© Газета.Ru

По опубликованным изображениям видно, что края устройства будут закругленными, а задняя панель будет сделана из экокожи. При этом большой блок камер, вынесенный на заднюю панель, будет занимать почти половину этой площади.

Отмечается, что первоначальные рендеры, также опубликованные OnLeaks, изображали инженерный образец, от которого, судя по всему, ближе к релизу было решено отказаться. Новые снимки демонстрируют смартфон, который будет представлен уже в ближайшее время.

По слухам, OnePlus Open получит внутренний 7,8-дюймовый складной дисплей и внешний 6,3-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Соотношение сторон внутреннего экрана будет более широким, чем у конкурентов. Кнопка питания с интегрированным сканером отпечатков пальцев будет расположена на правой стороне устройства.

Камера новинки будет состоять из трех модулей: основного и широкоугольного по 48 Мп каждый и телеобъектива с разрешением 64 Мп. Камера также будет иметь датчик ToF или LiDAR для улучшения автофокусировки и портретной съемки. На задней панели также будет видна вспышка и логотип Hasselblad.

За производительность OnePlus Open будет отвечать чип Snapdragon 8 Gen 2. Смартфону также приписывают аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.