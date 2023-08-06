Маск пообещал компенсации за суд пострадавшим за лайки в X

Бизнесмен Илон Маск заявил, что соцсеть X (бывшая Twitter) выплатит пострадавшим от своих работодателей за лайки или посты в этом микроблоге.

Если работодатель «несправедливо» отнесся к своему работнику из-за поста или лайка в соцсети, то X оплатит судебный счет, заявил Маск на своей странице, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что выплаты будут производиться «без ограничений».