В Германии найден вход в пещеру, заброшенную людьми 16 тысяч лет назад

Исследователи из Германии обнаружили вход в пещеру ледникового периода, заброшенную людьми 16 тысяч лет назад. Об этом сообщает Arkeonews.

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Хотя пещера была известна археологам с 1970-х годов, вход в нее был обнаружен только недавно, когда в потолке пещеры случайно пробили дыру при строительстве канализационной трубы.

Геофизическое исследование показало, что пещера намного больше, чем считалось ранее: несколько метров в высоту и 20 метров в глубину. Вход в пещеру до сих пор закрыт толстым слоем земли. Земля, которая закрывает вход в пещеру, в настоящее время исследуется. В 2024 году исследователи хотят проникнуть внутрь.

Доктор Ивонн Тафельмайер из Тюбингенского университета описывает находку как сенсацию, так как найти неисследованный участок сегодня удается редко.

«Мы уже знаем, что там есть остатки поселений позднего ледникового периода, и мы надеемся найти еще больше, например, каменные орудия труда, возможно, украшения и предметы искусства», — говорит Тафельмайер.