Избыток пресной воды из-за изменения климата ставит под угрозу морских ежей

Ученые из Сиракузского университета выяснили, что избыток пресной воды, который могут вызвать изменения климата или проливные дожди, снижает шансы на выживание морских ежей. Исследование опубликовано в Journal of Experimental Biology.

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Биологи разделили морских ежей на 10 групп на основе разного уровня солености в каждом аквариуме, от нормального до очень низкого содержания. В каждой группе они проверили способность морских ежей переворачиваться, передвигаться и прикрепляться к поверхности.

Возможность прикрепления животных к поверхности пострадала только при очень низких уровнях солености. Это указывает на то, что морские ежи могут оставаться на месте в сложных прибрежных условиях.

Но даже незначительное изменение солености может оказать сильное влияние на жизненно важную способность морских ежей к передвижению.