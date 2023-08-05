Apple начала продавать восстановленные AirPods 3, но со скидкой

Впервые Apple начала продавать восстановленные AirPods, и начала с AirPods 3 с зарядным кейсом MagSafe, выпущенным в октябре 2021 года. Звучит не лучшим образом, пока вы не узнаете, что на них распространяется скидка в 30 долларов, снижающая цену со 179 до 149 долларов.

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Но что именно представляют собой «восстановленные» продукты? Сертифицированные восстановленные продукты Apple - это бывшие в употреблении устройства Apple, которые проходят тщательный процесс восстановления, прежде чем снова попасть на полки магазинов. Они поставляются в специальной коробке с оригинальными аксессуарами и годовой ограниченной гарантией, как и новые устройства.