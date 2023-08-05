Al Jazeera: Стало известно, когда в 2023 году можно будет увидеть поток Персеиды

Журналист Al Jazeera Шади Абдель Хафез анонсировал дату, когда случится пик метеоритного потока Персеиды - в ночь на 13 августа.

В это время любителям астрономии поможет редкая для данного периода фаза Луны - ее тонкий серп не помешает наблюдать ближе к рассвету метеоритный дождь.

Автор публикации своеобразно поясняет причины этого явления. По его словам, это похоже на то, когда человек, который едет за рулем по шоссе, въезжает в облако дыма от горящей на обочине травы. Также и наша Земля в определенные периоды "влетает" в облако мелких комет и астероидов, сгорающих без следа в атмосфере.

Это случается несколько раз в году, а так называемый поток Персеиды можно наблюдать с 17 июля по 24 августа. Однако самое завораживающее зрелище случается в ночь, когда количество сгорающих в атмосфере Земли метеоров достигает сотни в час.

Персеидами это явление назвали потому, что точка, из которой летит рой метеоритов, находится в созвездии Персея.