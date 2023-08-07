Huawei открыла доступ к ИИ-модели Pangu-Weather для предсказания погоды

В связи с аномально высокой температурой воздуха по всему миру Huawei решила сделать бесплатной для всех желающих модель Pangu-Weather, основанную на искусственном интеллекте, которая предсказывает атмосферные явления за считаные секунды.

© Российская газета

Традиционные методы прогнозирования погоды созданы на больших вычислительных мощностях, что замедляет этот процесс. Pangu-Weather же, как заявили разработчики, может делать эти прогнозы в 10 тысяч раз быстрее, пишет PR Newswire.

Отмечается, что новая модель охватывает скорость ветра, удельную влажность воздуха, температуру и геопотенциал, что позволяет точно определить не только погодные условия, но и траекторию штормов и качество воздуха.

Pangu-Weather была успешно протестирована еще в феврале прошлого года, когда на северо-запад Европы обрушился шторм Юнис. Также модель была использована для предсказания траектории тайфуна "Ханун".