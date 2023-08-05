Что привез на МКС американский грузовой корабль Cygnus NG-19

Грузовой корабль Cygnus NG-19, прибывший на МКС, доставил почти 4 тонны различных грузов, включая оборудование для экспериментов и новых технологий, которые отрабатываются на борту космической станции.

Как сообщают СМИ, корабль, построенный американским аэрокосмическим гигантом Northrop Grumman, назван в честь астронавта Лорел Кларк, погибшей во время катастрофы шаттла Columbia Space в 2003 году.

"Для меня большая честь объявить, что наша 19-я миссия будет названа в честь доктора Лорел Кларк, астронавта НАСА, врача, капитана ВМС США, специалиста по полетам на шаттле "Спейс шаттл" и моей бывшей одноклассницы по 16-й группе астронавтов НАСА по ласковому прозвищу "Сардинки", - сказал Дани Тани, который является директором Northrop Grumman по развитию бизнеса, в видеообращении, опубликованном компанией.

В этом году 20 лет с момента трагедии космического челнока "Колумбия", когда погибли Лорел и шесть других членов экипажа.

Корабль Cygnus NG-19 был захвачен роботизированной рукой космической станции, управляемой астронавтами Вуди Хобургом и Фрэнком Рубио. Среди груза, размещенного внутри капсулы, находится новый диспенсер для питьевой воды (PWD), который обеспечит экипаж станции горячей водой и улучшенными санитарными условиями, а также карта памяти с творческими работами студентов со всего мира.

Cygnus также доставил оборудование, необходимое для нескольких исследовательских проектов на МКС, в том числе клетки человеческого мозга, которые будут выращены в 3D-моделях клеток для тестирования генной терапии, зонд для измерения плотности плазмы над Землей и окончательную версию эксперимента по противопожарной защите космического корабля.