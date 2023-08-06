Мощность новых Apple Watch Series 9 будет на уровне iPhone 14

Новые часы Apple Watch Series 9 будут практически полной копией предшественников. Ключевым отличием модели этого года станет новый чип, сообщает портал MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital.

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Согласно утечке, Apple Watch 9 аналогичный прошлогодним часам дизайн. Однако нововведение в виде нового чипа Apple S9 покажет высокий прирост производительности. По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, чип S9 будет основан на чипе A15 Bionic, который используется в iPhone 13 и 14.

Новое «железо» может значительно повысить производительность и скорость запуска приложений, а также увеличить время автономной работы. Ожидается, что этот же чип будет использоваться в Apple Watch Ultra второго поколения.

При этом все эти годы Apple использовала в своих часах один и тот же чип. Так, в часах Apple Watch Series 6, 7, 8, SE второго поколения и Apple Watch Ultra чип был основан на Apple A13 Bionic, который стоял в iPhone 11.