Космическая компания массово уволила сотрудников

Американская космическая компания Astra уволила 25% сотрудников с начала квартала и перевела 50 инженеров и производственный персонал в другие отделы из-за финансовых проблем. Об этом сообщает TechCrunch.

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Перераспределение и увольнения задержат тестирование находящихся в стадии разработки ракеты Rocket 4 и системы запуска Launch System 2.0, признал представитель компании.

Также, по оценкам Astra, массовые увольнения позволят сэкономить компании более $4 млн в квартал, начиная с четвертого квартала 2023 года.

По данным TechCrunch, Astra ищет способ дальнейшего сокращения операционных расходов, а также поддержки своего бизнеса по производству двигателей для космических кораблей.

Это единственное подразделение, которое имеет шансы на получение дохода в ближайшее время, добавили журналисты.

Astra до конца марта закрыла 278 подтвержденных заказов на свои космические двигатели. Представитель заверил, что значительное большинство этих заказов будут выполнены и доставлены до конца 2024 года.