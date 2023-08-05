Телеком-аналитик рассказал, что нельзя делать с гаджетом в жару

Известно, что смартфоны больше всего подвержены негативному воздействию при минусовых температурах, а также при сильной жаре. В эти летние дни, когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов, нужно быть особенно аккуратными со своим гаджетом, чтобы не совершать ошибок, которые могут привести к его поломке. О том, что абсолютно точно не стоит делать со своим мобильным телефоном в жару, рассказал "Российской газете" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

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Первое правило, которое стоит запомнить - это то, что ваш гаджет нельзя оставлять под палящим солнцем. При этом абсолютно неважно, экраном ли кверху или батареей, сказал эксперт.

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"Когда на смартфон попадают прямые солнечные лучи, происходит очень сильный нагрев корпуса, что может привести к печальным последствиям не только для самого смартфона, но и для его хозяина. Никого не порадует перспектива неожиданных трат на замену батарейки, корпуса, а, возможно, и на покупку нового мобильного, особенно в отпуске", - отметил Кусков.

Второе важное правило - это то, что в жаркие дни предпочтительнее не пользоваться плотными чехлами, которые закрывают вентиляцию устройства. В противном случае при любом разговоре или при скачивании приложений и использовании интернета ваш смартфон будет сильно нагреваться, а это может привести к возгоранию гаджета, сказал Кусков.

Из этого вытекает и третье правило - не стоит заряжать ваш мобильный телефон на жаре. Беспроводная зарядка в условиях лета - это также однозначно плохая идея, поскольку она нагревает устройство и создает повышенную температуру.

"Оптимальный вариант - заряжать смартфон дома в прохладном помещении или в машине, когда в салоне включен кондиционер", - посоветовал Кусков.

Четвертый постулат таков: если ваш мобильный нагрелся, ни в коем случае не пытайтесь быстро охладить его. Быстрые перепады температуры негативно повлияют на корпус гаджета, нарушат его герметичность и приведут к образованию влаги, объяснил эксперт.

"Резкие температурные скачки могут окончательно "убить" ваш телефон. Гораздо лучшим решением будет просто снять со смартфона чехол, положить в прохладное место и дать устройству остыть самому", - отметил телеком-аналитик.

И, наконец, пятое правило - чем хуже сигнал сотовой связи, тем быстрее разряжается батарея вашего гаджета, и мобильный телефон неизбежно начинает нагреваться. Причина здесь в том, что передатчик устройства повышает мощность работы, чтобы поддерживать соединение с сетью.