Обнаружена самая древняя медуза

Канадские палеонтологи из Университета Торонто и Королевского музея Онтарио обнаружили самую древнюю медузу, жившую примерно 0,5 миллиарда лет назад, которая также относится к новому роду и виду. Исследователи также заявили, что некоторые ранее найденные окаменелости, датированные возрастом в 560 млн лет, принадлежали не медузам, а гребневикам. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Стрекающие считаются самым морфологически разнообразным типом многоклеточных животных, которые, к тому же, играют важную экологическую роль. К стрекающим относятся медузы и коралловые полипы. Одна из самых удивительных черт медуз – способность превращаться из прикрепленных полипов в свободноплавающих зрелых особей. Сейчас считается, что этот жизненный цикл появился в эволюционном древе однажды у общего предка всех медуз, однако в многих группах некоторые этапы цикла впоследствии были утеряны.

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Существует также гипотеза о том, что стадия медузы в жизненном цикле появилась в разных группах независимо друг от друга. Кроме того, стрекающиие считаются одной из ранних групп животных, поэтому их исследование может помочь лучше понять происхождение животных с двусторонней симметрией, к которым стрекающие относятся. Однако раннюю эволюцию стрекающих трудно изучать, так как тела их представителей состоят из мягких тканей, которые плохо сохраняются. Кроме того, из-за особенностей жизненного цикла у некоторых видов также тяжело делать выводы по окаменелостям.

В новом исследовании палеонтологи проанализировали 182 образца хорошо сохранившихся окаменелостей, собранных в богатых на знаменитые находки сланцах Берджесс (Канада), относящихся к кембрийскому периоду. Эти останки принадлежат медузе Burgessomedusa phasmiformis, которая ранее не была известна. Название рода ученые дали, исходя из места нахождения окаменелостей, а название вида отсылает к форме зонтика медузы, напоминающей призрак. Найденная медуза имеет кубоидный зонтик высотой до 20 см и более 90 коротких щупалец, похожих на пальцы. Филогенетический анализ подтвердил принадлежность этого животного к медузам, причем, вероятнее всего, новый род является исходной корневой группой для кубомедуз (Cubozoa).