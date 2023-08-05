Глава Apple поведал о ежедневном уходе в смешанную реальность

Глава Apple Тим Кук сообщил о ежедневном использовании гарнитуры Vision Pro
Глава компании Apple Тим Кук заявил, что лично ежедневно использует гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. Об этом он заявил на звонке о финансовых показателях корпорации за последний квартал, сообщает Business Insider.
«Vision Pro окружена огромным ажиотажем. Все, кто испытали на себе ее возможности, весьма удивлены. Мы рассчитываем приступить к поставкам в начале 2024 года. И мы предельно взволнованы. Я сам использую это устройство ежедневно», — отметил глава компании из Купертино.
При этом во время общения с инвесторами он отказался прямо оценивать потенциал выручки от продаж Vision Pro. Он также добавил, что розничные магазины крайне важны для продаж гаджета.
«Розничные магазины останутся важным звеном и в случае выхода на рынок гарнитуры Vision Pro. Там новое устройство можно будет демонстрировать множеству людей», — пояснил Кук.
Наличие фирменных магазинов с этой точки зрения является для Apple большим преимуществом, заключил глава технологической корпорации.
Apple до сих пор не опубликовала фотографии, на которых Тим Кук или любой другой топ-менеджер компании носит Vision Pro.
Ранее главе Apple отказали в кредитной карте от Apple.