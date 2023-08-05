Глава Apple поведал о ежедневном уходе в смешанную реальность

«Vision Pro окружена огромным ажиотажем. Все, кто испытали на себе ее возможности, весьма удивлены. Мы рассчитываем приступить к поставкам в начале 2024 года. И мы предельно взволнованы. Я сам использую это устройство ежедневно», — отметил глава компании из Купертино.