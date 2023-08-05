Маск забрал сайт у создателей ChatGPT

Сайт ai.com перестал переводить на сервис от компании OpenAI — чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, теперь он ведет на ресурс стартапа Илона Маска xAI. Об этом сообщает TechCrunch.

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xAI — новая компания, которая специализируется на технологиях искусственного интеллекта. Маск утверждал, что его проект стремится «разобраться в истинной природе вселенной».

Сейчас при вводе ai.com в адресную строку браузера пользователей автоматически перенаправляет на сайт x.ai, хотя одноименная компания пока не сделала каких-либо анонсов или проектов в области ИИ.

Домен принадлежал компании OpenAI с февраля 2023 года. Компания купила доменное имя, чтобы затем у пользователей открывался веб-интерфейс ChatGPT.

По мнению журналистов, и OpenAI, и Маск с xAI так стремятся заполучить доменное имя с целью потенциально увеличить число пользователей.

Двухбуквенные домены стоят крайне дорого, особенно в зоне .com, уточнили в TechCrunch. В 2022 году доменное имя it.com было продано за $3,8 млн.

При этом настоящий владелец доменного имени пока остается неизвестным. Илон Маск пока публично не подтвердил покупку доменного имени.