Google и Microsoft продолжили закупать российские металлы

Американская компания Intel отказалась от использования в своих устройствах металлов из России, но Google и Microsoft продолжают использовать российские вольфрам, золото и тантал. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

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Согласно отчету Intel, производитель чипов отказался от использования российских вольфрама, тантала и золота в 2022 году. При этом в документах у Google и Microsoft указано использование металлов из России как минимум в течение прошлого года.

Google может использовать российские вольфрам и тантал при производстве смартфонов Pixel, а Microsoft — в своих планшетах, ноутбуках и других устройствах линейки Surface, а также в игровых консолях Xbox.

«Скорее всего, со временем Google и Microsoft присоединятся к Intel и также сообщат, что переходят на альтернативные источники поставок из-за угрозы штрафов со стороны правительства США», — рассказал исполнительный директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов.

Он посчитал, что американские компании продолжат закупать российское сырье через третьи страны. Это связано с тем, что Россия входит в топ-3 крупнейших экспортеров вольфрама, тантала и золота для электроники.

Официально в США действует запрет на тантал из России, но ни одна технологическая компания за подобный импорт пока не была оштрафована.