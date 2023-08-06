Обнаружена необычная экзопланета размером с Юпитер

Международная группа ученых обнаружила необычную планету размером с Юпитер, которая вращается вокруг маломассивной звезды TOI-4860, расположенной в направлении созвездия Ворона. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Экзопланета TOI-4860 b необычная тем, что, как ожидалось, системы со звездами такой малой массы не должны содержать планеты, подобные Юпитеру. Кроме того, она содержит большое количество тяжелых элементов.

Впервые объект идентифицировали как возможного кандидата в планеты благодаря космическому телескопу TESS, который обнаруживает события транзита — прохождения небесных тел на фоне диска звезд. Для подтверждения его природы ученые использовали Южную обсерваторию SPECULOOS, расположенную в пустыне Атакама в Чили.