НАСА утвердило состав экипажа Crew Dragon с россиянином

Утвержден восьмой состав экипажа Crew Dragon, куда вошел россиянин Александр Гребенкин, сообщили в НАСА.

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Командир Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт, борт-инженер Джанетт Эппс и борт-инженер Александр Гребенкин войдут в состав 70-го и 71-го экипажа станции, полет запланирован на начало 2024 года, передает РИА «Новости».

Полет станет восьмым регулярным рейсом на МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, он выполняется по контракту с НАСА компанией SpaceX.