Врачи выяснили, можно ли доверять умным часам оценку качества сна

Ученые из Университета Уорвика выяснили, что субъективное ощущение качества сна важнее для здоровья, чем количество часов во сне или данные приборов для его отслеживания. Исследование опубликовано в журнале Emotion.

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В исследовании приняли участие более 100 человек в возрасте от 18 до 22 лет. Они носили устройства для отслеживания сна и вели ежедневный дневник качества сна, времени засыпания и количества часов сна. Также они пять раз в течение дня оценивали свои положительные и отрицательные эмоции и общую удовлетворенность жизнью.

Затем ученые сравнили данные устройств для мониторинга сна с восприятием участников и их самочувствием. Люди, которые чувствовали, что хорошо выспались, на следующий день были в лучшем настроении, даже если устройства показывали, что качество их сна было плохим.

«Даже если устройство для отслеживания сна может сказать, что вы плохо спали прошлой ночью, ваше собственное восприятие качества вашего сна может быть весьма положительным. Если вы думаете, что хорошо выспались, это может улучшить настроение на следующий день», — объяснили ученые.