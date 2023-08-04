Ученые: древний наконечник стрелы был изготовлен из метеорита

Ученые из Музея естественной истории Берна выяснили, что хранившийся в музее наконечник стрелы был вырезан охотниками бронзового века из метеорита, упавшего на Землю 3500 лет назад. Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science.

© zvg/Thomas Schupbach

В конце 1800-х годов археологи обнаружили наконечник стрелы размером с ладонь в жилище бронзового века на территории современной Швейцарии. С тех пор артефакт стал частью коллекции Исторического музея Берна.

Новый анализ наконечника показал, что он был изготовлен из метеорита, упавшего на Землю 3500 лет назад. Ученые использовали методы рентгеновской томографии и гамма-спектрометрии (технологии для обнаружения радиоактивных материалов). Оказалось, что артефакт содержит не только изотопы алюминия-26, которые не встречаются в природе на Земле, но и следы сплава железа и никеля, характерные для метеоритов.

Анализ также выявил следы заточки и остатки смолы, которая, вероятно, использовалась для прикрепления наконечника к древку стрелы. Метеоритные наконечники стрел чрезвычайно редки: известно всего о 55 объектах из Евразии и Африки.