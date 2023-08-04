Жители Новосибирска увидят "голубую луну" в конце лета

Луна при этом явлении не меняет цвет, как можно подумать, исходя из названия. Термин образовался от английской идиомы «Once in a Blue Moon», что значит «Однажды при голубой Луне» и схоже по смыслу с русским выражением «После дождика в четверг».

Как пояснила специалист учебно-научногоцентра «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм, «голубая луна» — это по сути второе полнолуние в месяце. Первое пришлось на ночь с 1 по 2 августа, а второе — «голубая луна» — случится в последний день лета. Несмотря на то что Луна действительно может приобретать голубоватый оттенок и это зависит от преломления частиц в атмосфере, например из-за пожаров или извержения вулканов, но само явление происходит раз в два с половиной-три года.