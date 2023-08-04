Российские ученые нашли способ оценить «зрелость» нефти

Российские геохимики выделили признаки, по котором можно определить, насколько сформировалась «молодая» нефть.

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Исследователи из Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН предложили индикаторы, по которым можно оценить степень термической зрелости «молодой» нефти. Работа ученых опубликована в журнале «Геохимия».

Как правило, органическому веществу необходимо опуститься на определенную глубину и там «отлежаться» на протяжении миллионов лет, формируя «зрелую» нефть. Однако возможны и другие, более интенсивные механизмы трансформации, в ходе которых появляется «молодая» нефть, возраст которой исчисляется тысячами лет.

Самая «молодая» нефть на Земле — это нефтепроявления кальдеры вулкана Узон на Камчатке. Гидротермальная система, функционирующая под осадочным чехлом — верхним ярусом континентальной платформы — приводит к образованию нефти из органического вещества отложений, сформировавшихся в плиоцене (5,3-2,5 миллиона лет назад) и позже, поясняет один из исследователей, ведущий научный сотрудник ГЕОХИ РАН Вячеслав Севастьянов.

Важную информацию об это преобразовании дают исследования углеводородов-биомаркеров — реликтовых молекул в составе осадков, пород и нефтей, в строении которых имеются аналоги в живом веществе. По ним можно понять, какое исходное вещество лежит в основе той или иной нефти, как оно накапливалось и превращалось. Эти данные нужны специалистам для оценки перспективности разработки нефтегазовых залежей.