Индийская лунная станция "Чандраян-3" достигла орбиты естественного спутника Земли

Это уже третий аппарат для изучения Луны, который запустила Индия. Первый завершил работу на орбите спутника Земли в 2009 году. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена в 2019 году и, помимо вывода аппарата на орбиту, предусматривала посадку модуля "Викрам". Она завершилась неудачей, но орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны. Третья миссия также предполагает доставку на поверхность спутника Земли автономного аппарата.