В английском соборе нашли средневековый склеп и алтарь

Археологи, проводящие раскопки в Эксетерском соборе в Англии, обнаружили главный алтарь церкви XII века, средневековый склеп и могилы двух епископов. Последние оказались пустыми.

© Мир 24

Эксетерский собор был возведен в XV веке. Он находится на месте более раннего храма, построенного в 1114 году. В 1270-1350 годах здание перестроили из нормандского в готический стиль. Сохранились только две башни, которые теперь примыкают как часть стен нефа.

Открытие сделали в ходе работ по утеплению полов. Когда рабочие подняли покрытие в хорах (часть зала, где во время службы сидят духовенство и певчие), то обнаружили оригинальные полы 900-летней давности.

За алтарем находилась «удивительно глубокая» полость, которую идентифицировали как нормандский склеп. Он был засыпан примерно в XIV столетии. При раскопках были найдены пустые гробницы, которые могли принадлежать епископам Роберту Уорелвасту (умер в 1155 году) и Уильяму Брюэру (умер в 1244 году). В 1320 году их тела перезахоронили.

«Это, несомненно, самое захватывающее археологическое открытие, когда-либо сделанное в Эксетерском соборе», – отметили археологи.

Во время предыдущих раскопок в марте археологи обнаружили раннеримскую улицу, деревянные постройки и стену римского дома, погребенную в монастырском саду, сообщает Live Science.