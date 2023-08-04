Chrome для Android предложил обновиться до версии, которой еще нет

Внимание, пользователи Android: если вы видите красную стрелку в браузере Chrome, не паникуйте. В четверг браузер Chrome для Android ошибочно предложил некоторым пользователям обновить браузер, выдав сообщение «Доступна новая версия», даже если они уже находились на последней стабильной версии (115.0.5790.166).

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Нажатие на стрелку приводило пользователей в листинг бета-версий Chrome в Play Store, что вызывало недоумение и беспокойство.

Сбой затронул некоторые устройства под управлением Android 13 и 14, причем нажатие на стрелку не приводило к обновлению, поскольку не было доступно обновление бета-версии.