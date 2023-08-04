Кнопочные телефоны для армии: какой можно взять с собой

Не так давно солдатам-срочникам запрещалось пользоваться телефонами в любом виде, но сейчас действуют иные правила — призывникам можно связываться с родными по расписанию. Но это не значит, что в армии разрешаются любые мобильники.

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Срочники могут пользоваться только простейшими кнопочными телефонами. Призывникам ни в коем случае не стоит брать с собой дорогой смартфон с множеством функций — его конфискуют до конца службы, т.к. продвинутые телефоны запрещены в принципе. Обычно устройства связи изымаются сразу после прибытия новобранцев и хранятся в сейфе. Командиры частей периодически (обычно по выходным) выдают солдатам их телефоны для звонков родным и близким.

Сокрытие телефона от старших по званию грозит не только конфискацией устройства, но и дисциплинарным взысканием. Поэтому при выборе мобильного телефона стоит отталкиваться от двух факторов.

Отдавайте приоритет самым дешевым моделям, которые не жаль будет потерять или повредить. Если телефон может звонить и отправлять SMS — этого уже достаточно.

Предпочтительны устройства, обладающие необходимым минимумом функций. Желательно подобрать телефон без камеры и возможности отправлять мультимедийные сообщения. Они подпадают под запрет на распространение секретной информации.

Nokia 105

Цена: от 1 000 руб

Если вы сможете найти его в продаже, то Nokia 105 — превосходный вариант для срочника. Емкая батарея (до месяца работы без подзарядки), достаточно крепкий корпус, хорошая дальность приема и связи.

Nokia

Nokia 125

Цена: от 2 500 руб

Чуть более совершенный вариант от Nokia, поддерживающий две SIM-карты. Памяти хватает на 2 000 контактов и 500 SMS-сообщений. Имеется радиоприемник и разъем для наушников.

Nokia

Philips Xenium E2101

Цена: от 1 500 руб

Xenium E2101 не может похвастать прочностью «кирпичей» Nokia, однако этот простенький телефон обладает другим преимуществом — поддержкой microSD-карт до 32 ГБ. Пригодится, например, для музыки.