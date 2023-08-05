Что такое LIDAR и как он работает

LIDAR расшифровывается как Light Detection and Ranging. На русском языке подобные устройства называются лазерными локаторами. Если традиционные сонары используют технологию эхолокации, то LIDAR проводит те же математические операции при помощи лазера.

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Как работает LIDAR

Свет разной мощности отражается от различных объектов специфическим образом, из-за чего интенсивность электромагнитного «эхо» способна предоставить много информации. Лазеры обладают разной длиной волны, что позволяет применять их для широкого круга задач. Например, сканировать пространство сквозь густую листву деревьев и толщею воды, чтобы создавать подробные топографические карты. Если направить LIDAR в небо, то он поможет собрать данные об атмосфере и формировании облаков, скорости ветра и составе газов в воздухе.

Стоимость технологии плавно снижается, благодаря чему LIDAR постепенно получает новые сферы применения. Многие автопроизводители активно изучают возможность использования лазерных локаторов для беспилотного вождения автомобилей.

Чем радар отличается от LIDAR

Обе технологии работают схожим образом: они излучают волны электромагнитной радиации, которая отскакивает от поверхностей и позволяет гаджетам рассчитывать информацию. Разница между ними заключается преимущественно в длине волн. Радар, разработанный в конце XIX века, использует низкочастотные радиоволны — они отлично проходят большие расстояния и не боятся плотных препятствий. К сожалению, большая длина волн снижает четкость полученных данных: если сканировать объект на расстоянии 100 метров, то радар сможет засечь детали размером минимум в пару метров.