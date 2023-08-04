Инсайдер рассказал о характеристиках камеры в iPhone 16

Вся линейка смартфонов iPhone 16 получит многослойный датчик основной камеры, аналогичный тому, что будет использоваться в iPhone 15. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитика Минг-Чи Куо.

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Отмечается, что базовые iPhone 15 и 15 Plus получат первый в индустрии 48-мегапиксельный модуль основной камеры с многоуровневым CMOS-датчиком, благодаря которому сенсор сможет получать больше света и выдавать фото в более широком динамическом диапазоне. Он же впоследствии будет использован в качестве основной камеры во всех моделях iPhone 16.

По словам Куо, расположение камер в iPhone 15 Pro и Pro Max помешало планам компании использовать CMOS-датчик во всей линейке устройств. Несмотря на это, Apple заказала у Sony большую партию таких камер, что обеспечит ей производство вплоть до 2024 года.

Аналитик также отмечает, что ограниченные возможности Sony ввиду занятости заказом Apple могут пойти на пользу конкурирующей компании Will Semi, которая в результате получит обеспечит CMOS-датчиками китайских производителей, желающих использовать эту технологию в своих смартфонах.

Согласно многочисленным утечкам, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max в 2024 году получат перископическую камеру.