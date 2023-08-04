Northrop Grumman модернизирует космический грузовик Cygnus

Американская корпорация Northrop Grumman планирует модернизировать космический корабль Cygnus, предназначенный для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает SpaceNews.

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Так, в компании надеются увеличить грузоподъемность космического корабля с 3750 до 5000 килограммов, удлинить модуль полезной нагрузки на 1,5 метра и научиться стыковаться с МКС без использования манипулятора Canadarm2.

Согласно Northrop Grumman, это позволит продлить эксплуатацию Cygnus еще на 10-20 лет, в том числе вне программы МКС.