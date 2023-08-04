$91.78+0.18100.70-0.24

Northrop Grumman модернизирует космический грузовик Cygnus

Американская корпорация Northrop Grumman планирует модернизировать космический корабль Cygnus, предназначенный для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает SpaceNews.

Northrop Grumman модернизирует космический грузовик Cygnus
© NASA

Так, в компании надеются увеличить грузоподъемность космического корабля с 3750 до 5000 килограммов, удлинить модуль полезной нагрузки на 1,5 метра и научиться стыковаться с МКС без использования манипулятора Canadarm2.

Согласно Northrop Grumman, это позволит продлить эксплуатацию Cygnus еще на 10-20 лет, в том числе вне программы МКС.

2 августа к МКС на ракете Antares был запущен Cygnus. Как отмечает ArsTechnica, старт стал последним для модификации носителя с российским двигателем РД-181.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости