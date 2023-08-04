В «Госуслугах» рассказали, как обновляются данные о фактическом проживании пользователей
Минцифры РФ сообщило, что данные о фактическом проживании пользователей на сайте «Госуслуг» обновляются после того, как они вносят новую информацию при заполнении форм. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что данные о фактическом проживании указывают сами пользователи, и они подтягиваются в личный кабинет.
«Есть и ряд услуг, где при отправке заявления нужно указывать место фактического проживания. <..> Информация, указанная в форме, подтянется в личный кабинет. Госуслуги предупреждают об этом заранее», — сообщили в Минцифры.
Подчеркивается, что данные о фактическом проживании «всегда можно исправить или удалить» в разделе «Адреса».
Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» можно будет подключить функцию оплаты налогов физлиц.
По данным Минцифры, при включении извещений на Госуслугах граждане будут получать уведомления о налогах заблаговременно — не позднее чем за 30 дней до срока уплаты налога — и смогут оплатить на сайте или в приложении «Госуслуг» земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество и налог на доходы физических лиц.