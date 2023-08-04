В созвездии Ворона открыли новую газовую экзопланету

Астрономы открыли новую планету за пределами Солнечной системы. Это газовый гигант размером с Юпитер, который вращается вокруг звезды малой массы TOI-4860 в созвездии Ворона.

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Ученые отметили, что планета является слишком крупной для маломассивной звезды. Кроме того, она оказалась чрезвычайно богата тяжелыми элементами.

Существующая теория гласит, что чем меньше масса звезды, тем менее массивным является диск из материала вокруг этой звезды. Следовательно, вокруг нее могут сформироваться только планеты небольшого размера и массы. Однако наблюдения опровергли это предположение.

«TOI-4860 – звезда с наименьшей массой, у которой находится такая крупная планета», – отметили астрономы.

Ученые отметили, что именно обилие тяжелых элементов могло катализировать процесс образования планет. Газовому гиганту требуется 1,52 дня для полного оборота вокруг светила.

В центре системы находится холодная звезда с низкой массой, а саму планету можно назвать «теплым Юпитером». Астрономы намерены проанализировать состав его атмосферы и больше узнать об эволюции таких объектов, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.