Nutrients: витамин D может снизить риск ОРВИ и острой пневмонии у ребенка

Ученые из Университета Овидия в Констанце (Румыния) выяснили, что витамин D может снижать риск ОРВИ, в том числе COVID-19, у детей. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

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Хотя некоторые исследования показывают, что дети с дефицитом витамина D более восприимчивы к ОРВИ, данные остаются противоречивыми.

В новой работе ученые проанализировали данные 27 высококачественных научных публикаций, посвященных связи витамина D и заболеваемости ОРВИ суммарно среди 4786 детей и подростков до 19 лет.

Большинство рассмотренных исследований указывали на связь между уровнем витамина D в крови и заболеваемостью ОРВИ, включая COVID-19. Кроме того, его содержание было обратно пропорционально тяжести течения коронавируса. Это могло быть связано с тем, что при достаточном уровне витамина снижалось воспаление в организме.

Другое исследование показало, что концентрация 25(OH)D выше 75,0 нмоль/л значительно снижает риск острой пневмонии и ее рецидива. В этой форме витамин D циркулирует в крови и усиливает синтез антител, а также способствует нормальной работе иммунных клеток моноцитов и макрофагов.