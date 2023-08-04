NASA и SpaceX перенесли запуск Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса»

НАСА и SpaceX перенесли запуск к Международной космической станции (МКС) пилотируемого корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Константином Борисовым , ранее намеченный на 21 августа. Об этом сообщает американское космическое агентство.

В июле издание SpaceNews со ссылкой на отчет Boeing за второй квартал сообщило, что задержки в сертификации для пилотируемых полетов космического корабля Starliner принесли компании дополнительные убытки в размере 257 миллионов долларов.