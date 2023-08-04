В Шотландии организуют крупнейшие за полвека поиски чудовища Несси

Самая масштабная за последние несколько десятилетий экспедиция по поискам чудища Несси состоится в Шотландии в августе этого года. Сотрудники недавно реконструированного центра Лох-Несс объединились с группой независимых исследователей-добровольцев.

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Поиски запланированы на 26-27 августа. Они станут крупнейшими с тех пор, как Бюро расследований озера Лох-Несс обследовало озеро в поисках мифического монстра в 1972 году.

Участники используют геодезическое оборудование, которое никогда раньше не задействовали в поисках Несси. Так, летательные беспилотные аппараты будут с воздуха получать тепловые изображения с инфракрасных камер. По мнению экспертов, наблюдение за источниками тепла сверху может стать решающим для выявления аномалий.

Гидрофон будет фиксировать подводные акустические сигналы, в том числе любые звуки, похожие на «крики» Несси. Также добровольцы планируют следить за любыми подозрительными движениями в воде.

Центр Лох-Несс расположен в старом отеле, где 90 лет назад управляющая Олди Маккей рассказала о своей встрече с неведомым «водяным зверем». С тех пор предпринимались многократные попытки найти Несси, но все они оказывались безуспешными, сообщает The Daily Mail.