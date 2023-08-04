Под Астраханью нашли построенный ханом Золотой Орды мавзолей

Российские археологи обнаружили мавзолей, построенный принявшим ислам татаро-монгольским ханом Узбеком.

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Экспедиция археологов из Казанского федерального университета, Марийского государственного университета и Академии наук Республики Татарстан обнаружила в окрестностях села Лапас в Астраханской области древний мавзолей, построенный ханом Золотой Орды Узбеком.

Возведенный в 1320-х — 1330-х годах мусульманский мавзолей был построен на месте языческого захоронения одного из основателей древнего государства. Пока не известно, над чьей, но то, что это был один из высочайших людей Золотой Орды, несомненно, подчеркнул один из исследователей, начальник Учебно-научного археолого-этнологического центра Марийского государственного университета Евгений Пигарёв.

По мнению ученых, обнаруженная постройка также была важна для внешней политики Золотой Орды: введший ислам в качестве государственной религии хан приглашал сюда делегации других государств — в том числе и русских княжеств.