Google Ассистента научили «реагировать» на происходящее на экране смартфона

Google Ассистент получил мощное обновление - функцию «Экранный поиск» на базе Google Lens. Теперь при вызове Ассистента, за исключением рабочего стола смартфона, будет появляться опция «Поиск по экрану». Таким образом можно легко проанализировать любой контент на экране без необходимости делать скриншоты вручную и отдельно использовать Lens.

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В «Поиске по экрану» можно использовать различные фильтры, включая «Перевод», «Текст», «Покупки» и «Места», то есть все, за что вы любите отдельное приложение Google Lens . Это удобный инструмент для решения задач на ходу и быстрого поиска информации.

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